Легионер Арсенала Александр Зинченко отреагировал на исход матча второго тура Лиги чемпионов против Ланса (1:2).

Подопечные Микеля Артеты неожиданно на выезде уступили Лансу. Зинченко хватило всего нескольких слов, чтобы описать чувства команды и болельщиков.

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"Принять, учиться, двигаться дальше", – сообщение с таким текстом украинец опубликовал в своем Instagram. Кроме того, Зинченко поблагодарил прибывших на выезд фанов, чтобы поддержать Арсенал.

Следует заметить, что после двух туров группового этапа Лиги чемпионов команда Микеля Артеты расположилась на втором месте квартета В. Арсенал имеет в своем активе три очка, добытые благодаря победе над ПСВ.

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