Английская пресса совсем не впечатлена выступлением Александра Зинченко в матче первого тура ЛЕ против Бетиса.

Ноттингем Форест вел 2:1, но упустил победу на 85-й минуте. Оба гола Бетис забил "из-под Зинченко". Издание GiveMeSport жестко прошлось по украинцу.

Выступление Зинченко в видеообзоре матча Бетис – Ноттингем Форест – 2:2

"Если Постекоглу хочет изменить ситуацию в Форест после того, как не смог одержать победу в первых 4 матчах за клуб, то ему, возможно, придется рассмотреть возможность отказа от Зинченко. Травма Олы Айны не помогла ситуации, но австралийский менеджер все еще имеет возможности изменить ситуацию на позиции левого защитника.

Зинченко пережил тяжелый вечер против Бетиса, поскольку бывший вингер Манчестер Юнайтед Антони создавал ему немало проблем на протяжении всего матча. Во время первого гола Бетиса Зинченко оказался в центре поля, где Антони легко нашел Бакамбу в опасной позиции в штрафной площади. Седрик развернулся и попал в сетку.

Во время второго гола Бетиса мяч прошел через всю штрафную площадь, и Зинченко, казалось, имел реальную возможность выбить его на угловой. Вместо этого украинский футболист позволил мячу пройти мимо себя, и Антони замкнул дальнюю штангу. Зинченко оглянулся через плечо и видел, что Антони ждет позади него, но не среагировал достаточно быстро, чтобы выбить мяч.

Постекоглу уже несколько недель держал Николо Савону на скамейке запасных, и, возможно, бывшему игроку Ювентуса пришло время вернуться в состав. Неко Уильямс более чем комфортно чувствует себя, переходя на позицию левого защитника, поэтому у тренера Форест есть варианты, чтобы что-то изменить", – говорится в публикации GMS.

Напомним, Зинченко выступает за Ноттингем на правах сезонной аренды из Арсенала.

