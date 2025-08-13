Фенербахче уже некоторое время ведет переговоры с Арсеналом по Александру Зинченко. "Канониры" не против продать украинца, но хотят минимум 20 миллионов евро.

Как сообщает FotoMac, Фенербахче планирует арендовать Зинченко с правом выкупа и имеет четкий план. "Желтые канарейки" предложат Арсеналу за аренду украинца три миллиона евро, а за полноценный трансфер – 10 млн евро.

Напомним, Александр Зинченко оказался в Арсенале, перейдя из Манчестер Сити в 2022 году. Контракт украинца с "канонирами" действует до конца сезона 2025/26. В целом защитник сыграл за лондонский клуб в 128 матчах, в которых забил два гола и отдал 12 ассистов.

К слову, если Зинченко перейдет в Фенербахче, то будет тренироваться под руководством легендарного Жозе Моуринью.

