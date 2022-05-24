"Уже идет третий месяц с того дня, когда Россия полномасштабно ворвалась в нашу страну. А все началось еще в 2014 году. В начале люди говорили об этом очень много, я слышал почти повсюду о войне, о том, что происходит в нашей стране, но как-то со временем все это немного утихает и утихает, это не очень мне нравится, об этом надо говорить, об этом надо кричать, весь мир должен знать правду.

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На вопрос о нефутбольной миссии очень хорошо ответил Андрей Шевченко. Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли полезен своей стране с автоматом в руках, но чувствую, что моя миссия – это говорить вместе со своей аудиторией, которую имею в Instagram. Я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине.

Очень горжусь тем, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или укрываю им свою спину – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему нашу страну в каждом уголке мира", – заявил Зинченко в эфире программы "Сніданок з 1+1".