"Я помню, что в первой игре было очень тяжелое поле, и футбола было мало с обеих сторон. На первый план выходила борьба. Думаю, если мы покажем нашу лучшую игру, то нам все по силам.

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Будет очень тяжело. Конечно, что все мы настраиваемся на эту игру. Понимаем уровень ответственности этого матча, поэтому сейчас нет места для ошибок", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, дуэль между Грузией и Украиной состоится в Батуми на AdjaraBet Arena 16 ноября. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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