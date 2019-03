Зинченко ответит на вопросы болельщиков в Twitter

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко пообщается с болельщиками в социальной сети Twitter.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком клуба в феврале, обогнав Агуэро и Стерлинга в голосовании.

По этому поводу Манчестер Сити предлагает болельщикам поставить вопрос украинском в социальной сети Twitter. На самые интересные из них Александр ответит в течение этой недели.



Напомним, что в этом сезоне Зинченко провел в составе Манчестер Сити 19 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив гол и три голевые передачи.

