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Зинченко ответит на вопросы болельщиков в Twitter

17:40 16 Читати українською
Зинченко ответит на вопросы болельщиков в Twitter
Александр Зинченко / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко пообщается с болельщиками в социальной сети Twitter.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком клуба в феврале, обогнав Агуэро и Стерлинга в голосовании.

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По этому поводу Манчестер Сити предлагает болельщикам поставить вопрос украинском в социальной сети Twitter. На самые интересные из них Александр ответит в течение этой недели.

Напомним, что в этом сезоне Зинченко провел в составе Манчестер Сити 19 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив гол и три голевые передачи.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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