Арсенал определился с будущим Александра Зинченко – клуб принял решение продать 28-летнего украинца в летнее трансферное окно.

Наибольший интерес к защитнику сборной Украины нынче проявляет Фенербахче, который возглавляет Жозе Моуринью. Фенербахче планирует арендовать Зинченко с правом выкупа и имеет четкий план. "Желтые канарейки" предложат Арсеналу за аренду украинца три миллиона евро, а за полноценный трансфер – 10 миллионов евро. Спортивный директор стамбульского клуба Девин Озек лично встретился с Зинченко и передал ему, что португальский наставник хочет видеть его в своей команде.

Как сообщает журналист Серкан Хамзаоглу, во время этого разговора украинец заявил: "После разговора с семьей и агентом я приму решение и свяжусь с вами".

В прошлом сезоне Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с лондонцами действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

