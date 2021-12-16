Полузащитник Ман Сити и сборной Украины отдал должное бывшему нападающему "горожан", вынужденно объявившему об уходе из футбола.

Напомним, 15 декабря 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры. Проблемы с сердцем привели к тому, что Серхио Агуэро не сможет вернуться на поле. Александр Зинченко, который был одноклубником форварда, не остался в стороне от его ухода из футбола.

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"Какая легенда!" – написал украинец в Instagram, прикрепив фото с бывшим партнером.

Зинченко и Агуэро вместе выступали за Манчестер Сити с 2017 по 2021 год. Выиграли 3 титула чемпионов Англии и дошли до финала ЛЧ 2020/21, где проиграли Челси (0:1).