"Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно во вреямя квалификации на Евро. Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьезные матчи – Евро. Через эти встречи нам и нужно готовиться.

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Все будет зависеть от нас. Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьезнее, чем было раньше", – сказал Александр Зинченко в интервью пресс-службе УАФ.

Заметим, сегодня, 11 ноября, подопечные Шевченко сыграют в спарринге с Польшей, начало в 21:45. Этот товарищеский матч станет подготовительным к Лиге наций, где украинцы будут противостоять Германии и Швейцарии 14 и 17 числа соответственно.

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