"Чемпионство в АПЛ? Незабываемые эмоции, но я не могу долго радоваться, потому что я живу с ситуацией, которая сейчас находится в нашей стране. Такие моменты быстро пролетают. Да, мы выиграли титул АПЛ, который очень важен для клуба и меня, но я не могу долго радоваться, потому что всегда думаю о наших людях, об украинцах, об Украине. Всей душой и сердцем переживаю за них. Сейчас все клубные дела позади, нужно переключаться на сборную и делать свое дело.

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Они говорили мне оставаться сильным, что я силен. Поддержку, которую я испытываю в течение трех месяцев, я никогда не забуду. Я очень благодарен им за нее. Каждый англичанин, и не только англичане, а многие люди из разных уголков мира, даже школьники, подходят ко мне в магазине и говорят, что молятся за мою страну и ее людей. Это очень приятно", – отметил Зинченко в программе Сніданок з 1+1.

Заметим, для Александра это четвертое чемпионство АПЛ и десятый титул в целом. В текущем розыгрыше чемпионата он наиграл 15 матчей и отличился 4 ассистами, в том числе на Родри в "золотой" игре против Виллы.

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