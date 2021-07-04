Александр Зинченко отмечает мини-юбилей своего сотрудничества с Манчестер Сити.

Ровно 5 лет назад "горожане" приобрели украинца у Уфы за скромные 2 млн евро.

Гвардиола нашел еще одну звездную цель – есть потенциальная опасность для Зинченко

Манчестер Сити подготовил нарезку топ-моментов с участием Зинченко. Сейчас в активе Александра 100 матчей, 2 гола и 6 ассистов за время выступлений в голубой футболке. Украинец трижды становился чемпионом АПЛ, добыл 4 Кубка английской лиги, 1 Кубок Англии и 2 Суперкубка Англии.

Заметим, что клубный праздник Зинченко был испорчен вчерашним поражением сборной Украины от Англии (0:4) и вылетом из Евро.

"Просто ждут свистка, чтобы не глотнуть еще": Украину засудили, Ярмоленко – трудно понять или Полные штаны (не)счастья