Зинченко отличился финтом аля Неймар на тренировке сборной Украины – эффектное видео
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал свои навыки дриблера на тренировке подопечных Шевченко.
Во время сегодняшнего занятия Зинченко продемонстрировал своим партнерам по команде свою технику, выполнив эффектный финт.
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Хавбек "сине-желтых" сделал знаменитый трюк, перебросив мяч через собственную голову. Подобные финты можно было наблюдать в исполнении Неймара, Роналдинью и Джей-Джея Окочи.
К слову, сборная Украины сыграет свой матч в рамках 1/8 финала Евро-2020 со Швецией 29 июня, начало встречи в 22:00.
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