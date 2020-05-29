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Зинченко отказался переходить в российский клуб – денег давали больше, чем Манчестер Сити

11:37 36 Читати українською
Зинченко отказался переходить в российский клуб – денег давали больше, чем Манчестер Сити
Александр Зинченко / Getty Images

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко вполне мог остаться в России после удачных выступлений за Уфу.

Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов раскрыл завесу продажи украинца в 2016 году.

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"У нас есть договор о совместной деятельности с Манчестер Сити, который мы создали, когда отправляли туда Сашу Зинченко. Движения начались за полгода до перехода. Для нас это стало откровением. Казалось чем-то утопическим. Все тогда говорили: где Уфа, а где Манчестер Сити. Нам давали больше денег за Сашу, но он сам захотел к Пепу Гвардиоле. Это была его мечта. Мы вели с Зенитом переговоры по Зинченко, но он выбрал Манчестер Сити", – заявил Газизов в интервью журналисту Геннадию Орлову.

Напомним, летом 2016 Манчестер Сити заплатил Уфе за Зинченко 2 млн евро. Текущая цена звезды сборной Украины по Tranfermarkt – 24 млн.

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Зенит Зенит Манчестер Сити Манчестер Сити Уфа Уфа Англия Россия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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