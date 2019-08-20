toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Зинченко отказался от перехода в Борнмут за 8 млн евро перед трансфером в Манчестер Сити

13:12 45 Читати українською
Зинченко отказался от перехода в Борнмут за 8 млн евро перед трансфером в Манчестер Сити
Александр Зинченко / Reuters

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов рассказал детали перехода Александра Зинченко в Манчестер Сити.

"Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко. Они подготовили видео Манчестер Сити, Гвардиола посмотрел и сказал: "Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте".

"Мы любим Зинченко": реакция британских СМИ на смелую игру украинца в феерическом матче Манчестер Сити – Тоттенхэм

Приезжали, смотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в то, что происходит. Все думали, что мы "хайпуем".

Представитель Манчестер Сити приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне.

Борнмут предлагал за Зинченко 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался", – цитирует Газизова "Спорт-Экспресс" со ссылкой на программу "Инсайдеры".

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли

blog_ava
Роналду признал, что заплатил Майорге, но опровергает факт изнасилования, – СМИ
08:28
369
Теги
Уфа Уфа Англия Трансферы Борнмут Борнмут Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
24
мин
ЛАСК
22:00
Брюгге
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук