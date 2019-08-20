Зинченко отказался от перехода в Борнмут за 8 млн евро перед трансфером в Манчестер Сити

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов рассказал детали перехода Александра Зинченко в Манчестер Сити.

"Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко. Они подготовили видео Манчестер Сити, Гвардиола посмотрел и сказал: "Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте".

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Приезжали, смотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в то, что происходит. Все думали, что мы "хайпуем".

Представитель Манчестер Сити приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне.

Борнмут предлагал за Зинченко 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался", – цитирует Газизова "Спорт-Экспресс" со ссылкой на программу "Инсайдеры".

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