"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Но я убежден, что все чему-то научились, как каждый в отдельности, так и команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед на матч со Словакией. Мы должны быть готовыми к нему.

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Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и вместе атакует. Завтра на каждом участке поля будут точиться битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит.

Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-то сделать на поле", – цитирует Зинченкка УАФ.

Напомним, второй матч Украины на Евро-2024 состоится 21 июня против сборной Словакии.

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