"Я, наверное, не тот человек, который будет судить об этом. Но могу сказать, что когда я приехал сюда, то уже видел много качества и игроков большого таланта. В этом году у всех нас появилось больше опыта, мы гораздо больше играли друг с другом, и я думаю, что мы прогрессируем. Но работу оценивать я оставлю вам, ребята, которые смотрят футбол. Вы сможете сравнить ту команду и нынешнюю. Наша задача – постараться сделать все возможное на поле и просто показать свою лучшую игру.

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Хватит ли нам состава бороться за Лигу чемпионов и Премьер-лигу? Я не могу сказать вам этого прямо сейчас, потому что впереди еще много игр. Мы уже имеем опыт прошлого сезона, когда были достаточно далеко от других, а потом, в конце концов, не сделали того, что хотели. Этот опыт нам нужно взять с собой, а потом посмотрим, что произойдет.

Три очка с Лутоном были очень важными для нас, потому что мы знаем, что боремся за что-то большое в этом сезоне. Впереди еще много игр. Возможно, два тайма были немного разными, потому что в первом казалось, что мы доминируем гораздо больше, а во втором – меньше. Наш тренер расскажет нам, что мы сделали неправильно, что нам нужно улучшить, и мы продолжим двигаться вперед", – цитирует Зинченко Mirror.

Напомним, за 8 туров до финиша АПЛ Арсенал опережает Ман Сити и Ливерпуль на одно очко ("красные" имеют игру в запасе). В прошлом розыгрыше гандикап "канониров" вообще достигал 11 очков, но они все растеряли и отдали титул Сити.

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