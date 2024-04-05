Зинченко отказался говорить о шансах Арсенала выиграть АПЛ и ЛЧ – украинец вспомнил провал прошлого сезона
Защитник Арсенала Александр Зинченко не хочет делать громких заявлений, когда впереди еще большой кусок сезона.
"Я, наверное, не тот человек, который будет судить об этом. Но могу сказать, что когда я приехал сюда, то уже видел много качества и игроков большого таланта. В этом году у всех нас появилось больше опыта, мы гораздо больше играли друг с другом, и я думаю, что мы прогрессируем. Но работу оценивать я оставлю вам, ребята, которые смотрят футбол. Вы сможете сравнить ту команду и нынешнюю. Наша задача – постараться сделать все возможное на поле и просто показать свою лучшую игру.
Арсенал вернулся на вершину АПЛ, уверенно переиграв Лутон – Зинченко вышел в основе впервые за два месяца
Хватит ли нам состава бороться за Лигу чемпионов и Премьер-лигу? Я не могу сказать вам этого прямо сейчас, потому что впереди еще много игр. Мы уже имеем опыт прошлого сезона, когда были достаточно далеко от других, а потом, в конце концов, не сделали того, что хотели. Этот опыт нам нужно взять с собой, а потом посмотрим, что произойдет.
Три очка с Лутоном были очень важными для нас, потому что мы знаем, что боремся за что-то большое в этом сезоне. Впереди еще много игр. Возможно, два тайма были немного разными, потому что в первом казалось, что мы доминируем гораздо больше, а во втором – меньше. Наш тренер расскажет нам, что мы сделали неправильно, что нам нужно улучшить, и мы продолжим двигаться вперед", – цитирует Зинченко Mirror.
Напомним, за 8 туров до финиша АПЛ Арсенал опережает Ман Сити и Ливерпуль на одно очко ("красные" имеют игру в запасе). В прошлом розыгрыше гандикап "канониров" вообще достигал 11 очков, но они все растеряли и отдали титул Сити.
Зинченко бьется за чемпионский пояс, выживание Миколенко, сенсация в ЛЧ – финиш сезона АПЛ интригует, как никогда