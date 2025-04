Чемпионат Англии 2024/25, 33-й тур

Ипсвич – Арсенал – 0:4

Голы: Троссар, 14, 70, Мартинелли, 28, Нванери, 88

Удаления: Дэвис, 32 (Ипсвич)

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

Голы: Сарабия, 77

Фулхэм – Челси – 1:2

Голы: Ивоби, 20 – Джордж, 83, Нету, 90+3

Арсенал приехал в Ипсвич и устроил разгром. Приятно признавать, что одним из его архитекторов стал Зинченко, который провел полный матч – как на позиции фулбека, так и в роли центрхава. Именно украинец начал первую голевую атаку, отрезав четырех соперников пасом на Эдегора.

Голевая атака завершилась обводящим ударом Троссара. На 28-й минуте Мартинелли удвоил преимущество гостей, завершив классную атаку с прострелом Сака на Мерино. Микель пяткой из центра штрафной сбросил на дальнюю стойку, откуда и отличился Габи.

Третий гол прилетел во втором тайме после розыгрыша углового (Троссар оформил дубль).

Зинченко же отметился не только удачной передачей в первой атаке. В его активе было еще несколько хороших проникающих передач – особенно в начале второго тайма.

Украинец стал одним из самых вовлеченных в игру футболистов. В его активе 79 точных передач из 84-х – в частности, три точных лонгбола из шести. Также Александр выдал два удачных обыгрыша на дриблинге из трех попыток, а всего в его активе было аж 96 касаний к мячу.

Карта игровых связей Арсенала в матче с Ипсвичем. Чем толще линия – тем больше передач проведено

В одной атаке Саша даже гол мог забить, прибегая на дальнюю штангу, но мяч успели выбить. В компенсированное время он и сам здорово пробил метров с 20-ти (над перекладиной). В конце концов, на 90-й минуте старания Зинченко конвертировались в ассист – Александр отдал разрезную передачу на Нванери, а тот пробил с рикошетом от защитника. 0:4.

Стоит отметить, что с 32-й минуты "канониры" играли в большинстве. Причиной стал зверский фол Дэвиса против Сака, за который дали прямую красную.

Ipswich fans booing Saka cus their player got sent off for doing this to him...smhpic.twitter.com/JNyX7DMGVB