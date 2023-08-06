"Честно говоря, игра проходит хорошо, атмосфера – невероятная, большое количество громких имен вокруг. Возможно, темп не такой, как в АПЛ, но качество – вау! Это очень особенный момент для меня, я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, это замечательное событие.

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Все люди, которые собрались здесь и смотрят матч по телевизору – все они являются большой частью этого события, потому что мы делаем хорошие дела. Мы хотим, чтобы дети вернулись в свою школу, мы хотим отстроить это здание (Михайло-Коцюбинский лицей – прим.), которое было разрушено бомбами террористов.

Это еще один мощный месседж для остального мира – здесь много больших имен, которые поддерживают нас. Украинцам очень важно посмотреть эту игру бесплатно и увидеть, как все эти знаменитости играют ради Украины. Вау, я считаю, что это важно", – поделился Зинченко в эфире SkySports.

Напомним, собранные средства с благотворительного матча Game4Ukraine пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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