Благотворительный фонд получил название Football For Ukraine. Уже успели запустить сайт, где можно задонатить деньги.

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"Наша цель – хотя бы минимально облегчить жизнь людей в Украине, и поддержка учреждений по всей стране, таких как школы и больницы", – говорится в сообщении Зинченко в Instagram.

Напомним, продолжается уже 97-й день полномасштабной войны в Украине, которую развязали рашисты. ВСУ продолжает защищать наши земли от захватчиков, не брезгующих обстрелами гражданских и не только.

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