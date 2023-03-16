Мы продолжаем внимательно следить, как там дела у наших легионеров. В этот раз под прицелом оказались Михаил Мудрик и Александр Зинченко. Кроме них, в сегодняшнем обзоре: переизбрание Инфантино, уникальное достижение Наполи и беспорядки, совершенные немецкими фанатами в Неаполе. Приятного просмотра!

Кто выиграет Лигу чемпионов: есть явный фаворит, Реал только третий, у Мудрика мало шансов – прогноз суперкомпьютера