Зинченко "оскорбили" Холандом, Мудрика обвинили в лайкбейте, а друг Путина дальше на посту
17:54 - Читати українською
Футбол 24 собрал самое горячее, что вы могли пропустить за последние дни.
Мы продолжаем внимательно следить, как там дела у наших легионеров. В этот раз под прицелом оказались Михаил Мудрик и Александр Зинченко. Кроме них, в сегодняшнем обзоре: переизбрание Инфантино, уникальное достижение Наполи и беспорядки, совершенные немецкими фанатами в Неаполе. Приятного просмотра!
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