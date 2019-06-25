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Зинченко "оседлал" Владу Седан – видео дня

16:35 165 Читати українською
Зинченко "оседлал" Владу Седан – видео дня
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Александр Зинченко и его девушка Влада Седан продолжают отрываться в отпуске.

Александр Зинченко известен своим умением разыгрывать одноклубников из Манчестер Сити. После Рахима Стерлинга, Кайла Уокера, Кевина Де Брюйне и других наступила очередь девушки хавбека сборной Украины.

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Влада Седан стала очередной "жертвой" Зинченко. "С кем я связалась? С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить ни на что. Я всегда проигрываю", – пожаловалась девушка. В течение всего этого времени она носила хавбека сборной Украины на себе.

"Аккумулируем энергию к новому сезону", – подписал сам Зинченко фото в Instagram.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Девушки футболистов футбольные курьёзы Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
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