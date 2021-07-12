Зинченко оказался в нетипичной символической сборной Евро-2020
Универсал сборной Украины Александр Зинченко получил очередное признание по итогам чемпионата Европы.
Авторитетный статистический ресурс Squawka составил свою символическую сборную Евро, который завершился.
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В ней нашлось место Александру Зинченко, который на европейском первенстве сыграл 5 матчей, отметившись голом и ассистом. Компанию украинцу составили Роналду, Шик, Лукаку, Педри, Погба, Дюмфрис, Кьеллини, Кьяер, Магуайр и Зоммер.
Правда, символическая сборная имеет интересный нюанс – Squawka выбирала команду так, чтобы от одной сборной был только один представитель.
К слову, Зинченко и Ко впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире.
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