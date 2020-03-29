toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Зинченко оказался хорошим оппонентом", – россиянин назвал причины позорного поражения от украинца

21:36 50 Читати українською
"Зинченко оказался хорошим оппонентом", – россиянин назвал причины позорного поражения от украинца
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Зенита Даниил Круговой поделился впечатлениями после матча против игрока Манчестер Сити Александра Зинченко в FIFA 20 (1:6).

"В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко.

Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко в издевательском стиле переиграл защитника Зенита

Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии", – цитирует Кругового Sport24.

Напомним, турнир организован блогом 433. За путевку в 1/8 финала украинец соревновался Барселоной, а его оппонент выбрал Ливерпуль.

"На Мальдівах перетнувся з Квальяреллою": Зубков – про чемпіонство Ференцвароша, Шахтар і чим Зінченко гірший від Депая

blog_ava
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
00:40
513
Теги
Мир Россия Россия Украина Украина Александр Зинченко Александр Зинченко Киберспорт Даниил Круговой Даниил Круговой Манчестер Сити Манчестер Сити Зенит Зенит
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
1
час
:
56
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук