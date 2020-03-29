"Зинченко оказался хорошим оппонентом", – россиянин назвал причины позорного поражения от украинца

Защитник Зенита Даниил Круговой поделился впечатлениями после матча против игрока Манчестер Сити Александра Зинченко в FIFA 20 (1:6).

"В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко.

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Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии", – цитирует Кругового Sport24.

Напомним, турнир организован блогом 433. За путевку в 1/8 финала украинец соревновался Барселоной, а его оппонент выбрал Ливерпуль.

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