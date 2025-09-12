Зинченко впервые показался в форме Ноттингем Форест – своей команды на сезон 2025/26. Украинец будет выступать за "лесников" под уже хорошо знакомым ему 35-м номером.

"Я чувствую себя невероятно. Должен выразить огромную благодарность всем за теплый прием. В клубе так много хороших людей, и я очень счастлив. Это удивительная возможность. Я хочу помочь команде достичь ее целей и доказать себе, что я могу делать хорошие вещи на поле. Помню день, когда появилась эта возможность. Честно говоря, я был очень счастлив и взволнован.

Раньше меня часто спрашивали, какая позиция мне больше всего подходит, но, честно говоря, я готов помогать своей команде, где только могу и где во мне нуждаются, и всегда буду стараться выложиться на полную. Я хочу иметь влияние не только на поле, но и вне его. Важно быть частью команды и помогать молодым игрокам как человек, который уже имеет соответствующий опыт. Тогда мы сможем подталкивать друг друга к большим достижениям.

Я очень впечатлен тренировочной площадкой, своими партнерами по команде и людьми вокруг. Я уже чувствую себя частью семьи – все рядом, и здесь есть все, что нужно. Это невероятный клуб; я посмотрел видео в музее и узнал о Ноттингем Форест то, чего раньше не знал. Я очень горжусь и радуюсь, что представляю этот клуб", – приводит слова Зинченко официальный сайт Ноттингема Форест.

Напомним, украинец присоединился к "лесникам" на правах аренды из Арсенала до конца сезона. К сожалению, из-за правил АПЛ (арендованные игроки не могут играть против своей команды) Зинченко не сможет дебютировать в следующем туре – "лесники" встретятся именно с "канонирами".

