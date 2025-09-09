В своих соцсетях Ноттингем Форест объяви о назначении на должность главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

Как сообщает Фабрицио Романо, контракт с австралийским специалистом подписан на два сезона. Ранее Постекоглу работал с Тоттенхэмом с 2023 по 2025 годы. Со "шпорами" он выиграл Лигу Европы. Кроме того, Ангелос возглавлял Селтик, с которым дважды выигрывал титул чемпиона Шотландии, а с Йокогамой становился чемпионом Японии.

Ноттингем Форест в первых трех турах АПЛ набрал четыре балла. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице. После международной паузы Ноттингем сыграет против Арсенала.

К слову, летом к команде присоединился Александр Зинченко.

