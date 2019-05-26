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Зинченко оценил возможность возвращения в Шахтер и вспомнил сорванный трансфер в Бетис

26 мая 23:14 115 Читати українською
Зинченко оценил возможность возвращения в Шахтер и вспомнил сорванный трансфер в Бетис
Александр Зинченко / соцсети

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вспомнил ситуацию, когда был близок к уходу из Манчестер Сити и рассказал, хотел ли бы вернуться в Шахтер.

"Я действительно был близок к уходу из Манчестер Сити прошлым летом. Мои представители летали в Севилью и общались с Бетисом, но трансфер сорвался.

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Я мечтал сыграть на Донбасс-Арене, когда защищал цвета Шахтера. Вернуться в этот клуб? Не буду исключать этого. Возможно, такое и произойдет, но всему свое время", – сказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

Прошлым летом к Александру проявляли интерес Бетис и Вулверхэмптон, но украинец остался в Манчестер Сити и завоевал место в основном составе.

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Шахтер Шахтер Бетис Бетис Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити
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