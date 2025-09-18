Ноттингем Форрест неожиданно уступил Суонси (2:3) в 1/16 финала Кубка английской лиги. "Лесники" проиграли матч, несмотря на то, что вели в счете 2:0.

Украинский новичок Ноттингема Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Александр поделился впечатлениями от дебюта в своем Instagram.

"Не тот результат, которого мы хотели, но все равно я так горжусь тем, что дебютировал и стал первым украинцем, который сыграл за этот удивительный клуб. Давайте покажем правильную реакцию в дальнейшем", – написал Зинченко.

Напомним, что Александр Зинченко перешел в Ноттингем Форрест на правах аренды до конца сезона 2025/26.

