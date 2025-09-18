Зинченко оценил свой дебют за Ноттингем Форрест: "Горжусь, что стал первым украинцем, который сыграл за этот удивительный клуб"
Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от дебюта за новую команду.
Ноттингем Форрест неожиданно уступил Суонси (2:3) в 1/16 финала Кубка английской лиги. "Лесники" проиграли матч, несмотря на то, что вели в счете 2:0.
Украинский новичок Ноттингема Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Александр поделился впечатлениями от дебюта в своем Instagram.
"Не тот результат, которого мы хотели, но все равно я так горжусь тем, что дебютировал и стал первым украинцем, который сыграл за этот удивительный клуб. Давайте покажем правильную реакцию в дальнейшем", – написал Зинченко.
Напомним, что Александр Зинченко перешел в Ноттингем Форрест на правах аренды до конца сезона 2025/26.
