– В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, Францией, а сейчас вас ожидает игра с более слабой командой. Как в психологическом плане себя настроить и не допустить недооценки соперника?

– Слабых соперников на уровне национальных сборных нет. Мы должны быть готовыми и настроенными на эту игру на сто процентов.

– Александр, на какой позиции мы увидим тебя в завтрашнем поединке – в центре поля или на фланге? И где тебе комфортнее играть?

– Где меня будет видеть главный тренер, на той позиции я и готов играть и отдавать всего себя на футбольном поле. Главное – быть полезным команде, – сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между Азербайджаном и Украиной состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

