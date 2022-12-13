Украинский легионер Арсенала убежден, что "канониры" могут выиграть Премьер-лигу 2022/23, но для этого нужно серьезно поработать.

"Я живу в районе, где живут многие болельщики Арсенала. Часто встречаю их, когда выгуливаю собак. То, как они поддерживают и верят, что мы можем чего-то достичь, невероятно. Вы не можете представить, сколько энергии дает обычное общение с ними.

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Чемпионство АПЛ? Мы так далеко не заглядываем. Нужно сосредоточиться на каждой игре и идти шаг за шагом. Безусловно, болельщики Арсенала заслуживают лучшего. Но нам нужно сделать только две вещи: упорно работать и верить.

Нужна последовательность. Нет предела для усовершенствования, нужно серьезно относиться к каждой детали. Каждый момент очень важен. Я знаю это из прошлого. Когда я был в Манчестер Сити, мы теряли много действительно важных очков в матчах, когда были сильнее. В футболе может произойти все. Если есть шансы забить, нужно реализовать все.

Самое важное, чтобы все были скромными и профессионально относились к работе. Как вы видите, после травмы Жезуса в Арсенале остался только один нападающий, но мы можем играть и без центрфорварда. Каждый должен выполнять свою роль. Сейчас самый важный момент в сезоне, и нужно бороться за что-то большое", – цитирует Зинченко Sky Sports.

На международную паузу Арсенал, последний раз становившийся чемпионом в 2004 году, ушел лидером АПЛ. Подопечные Микеля Артеты в 14-ти турах лишь дважды потеряли очки и оторвались от Манчестер Сити на 5 пунктов. В активе Александра Зинченко 7 матчей в Премьер-лиге и 1 отданный ассист.