"Мы знали, что будет непросто. Очевидно, после таких матчей, как с Реалом, нужно вернуться в Премьер-лигу, сыграть на выезде против такой хорошей команды, которая тоже ведет свою борьбу. Арсенал был хорошо подготовлен, думаю, именно поэтому мы сегодня выиграли.

Ассист Зинченко в видеообзоре матча Ипсвич – Арсенал – 0:4

Знаем, что нам нужно быть в хорошем ритме, в хорошей форме. Каждый раз нужно демонстрировать лучшую игру и готовиться к будущему, потому что никогда не знаешь, что оно тебе принесет. В футболе никогда не знаешь этого. Впереди еще много матчей, поэтому посмотрим.

Конкуренция в составе Арсенала? Это невероятно. Думаю, единственный победитель во всем этом – клуб, это очевидно. Потому что когда у тебя такой сильный состав, когда каждый борется за возможность показать себя, проявить себя, доказать, что хочет быть частью этой фантастической команды – это всегда приятно. Это показывает, насколько мы сильны как команда, как клуб, и что у нас невероятная группа людей. Именно так нужно добиваться успеха", – поделился Зинченко в комментарии в комментарии Sky Sports.

Добавим, что Арсенал на выезде разгромил Ипсвич (4:0), а Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу на Итана Нванери.

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