"Великолепная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята", – написал украинец после игры в своем Instagram и добавил фото с форвардом ПСЖ Лионелем Месси.

Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1

Александр появился на поле со стартовых минут на родной для себя позиции в полузащите, а не на левом фланге обороны, где его преимущественно использует Гвардиола. Пеп после пропущенного гола снял Зинченко и выпустил Жезуса, который оформил гол+пасс.

Волевая победа гарантировала Манчестер Сити первую строчку в квартете А и, соответственно, еврокубковую весну. В последнем туре ЛЧ "горожане" будут противостоять РБ Лейпциг.