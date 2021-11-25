Зинченко оценил камбек Манчестер Сити против ПСЖ – его уход с поля стал решающим
Универсал "горожан" Александр Зинченко остался доволен победой над парижанами в 5-м туре Лиги чемпионов.
"Великолепная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята", – написал украинец после игры в своем Instagram и добавил фото с форвардом ПСЖ Лионелем Месси.
Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1
Александр появился на поле со стартовых минут на родной для себя позиции в полузащите, а не на левом фланге обороны, где его преимущественно использует Гвардиола. Пеп после пропущенного гола снял Зинченко и выпустил Жезуса, который оформил гол+пасс.
Волевая победа гарантировала Манчестер Сити первую строчку в квартете А и, соответственно, еврокубковую весну. В последнем туре ЛЧ "горожане" будут противостоять РБ Лейпциг.
Манчестер Сити победил ПСЖ и вышел в плей-офф – провал Зинченко в центре, сильный матч Канселу и мизерное влияние Месси