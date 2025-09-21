Украинский защитник "лесников" Александр Зинченко поделился впечатлениями от игры против Бернли (1:1) в 5-м туре АПЛ.

В субботу, 20 сентября, Ноттингем Форрест сыграл вничью с Бернли (1:1). Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, но неудачно сыграл в моменте с пропущенным голом.

Почти автогол Зинченко в видеообзоре матча Бернли – Ноттингем Форест – 1:1

Александр поделился впечатлениями от поединка в своем Instagram. Украинец пообещал болельщикам, что результаты Ноттингем Форрест улучшатся.

"Должно быть лучше! Продолжаем упорно работать. Спасибо за невероятную поддержку болельщикам, которые приехали на выезд", – написал Зинченко.

