Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе на выездной поединок квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Для 28-летнего футболиста этот матч стал 76-м в составе национальной команды, что позволило ему обойти Сергея Реброва (75) и подняться на 11-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за сборную Украины.

На одну позицию выше – центральный защитник Николай Матвиенко, который провел 78 игр за национальную команду.

