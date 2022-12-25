Защитник Вест Хэма Курт Зума является лучшим игроком АПЛ 2022/23 по количеству выигранных единоборств в воздухе. Француз проиграл всего 5 из 37 дуэлей на "втором этаже". Процент выигранных противостояний составляет 86,5 – это лучший показатель Премьер-лиги, сообщает Squawka.

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Второе место занимает Тосин Адарабьойо из Фулхэма – 81,5% выигранных воздушных дуэлей. Третью позицию делят Виктор Линделёф (МЮ) и Ибраима Диалло (Саутгемптон) – по 80%.

В топ-10 оказался и Александр Зинченко, делящий 7-8 места с представителем Челси Рисом Джеймсом. У обоих по 76,9% выигранных дуэлей – это лучше, чем у тех же Вирджила ван Дейка и Рафаэля Варана, оказавшихся ниже в рейтинге.

Во внимание принимались футболисты, принявшие участие минимум в 10-ти воздушных единоборствах в поединках Премьер-лиги.

Напомним, сезон 2022/23 является дебютным для Зинченко в Арсенале. Лондонская команда лидирует в АПЛ, а украинец сыграл 7 матчей в чемпионате Англии и отдал 1 ассист. Следующий поединок Арсенал сыграет уже 26 декабря против Вест Хэма.

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