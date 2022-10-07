Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем повреждении, из-за которого не смог помочь "сине-желтым" в играх Лиги наций.

"Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога мне не позволила. Я всего полтора раза потренировался с Арсеналом перед матчем с Тоттенхэмом.

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Где-то уже с 15 минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало лучше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился", – поделился Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

Напомним, Зинченко летом присоединился к Арсеналу, который шикарно начал чемпионат Англии, выиграв в 7 матчах из 8. Александр не отправился в расположение сборной Украины, но вышел в стартовом составе "канониров" в дерби против Тоттенхэма.

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