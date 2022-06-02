Полузащитник сборной Украины не впадает в эйфорию после победы над Шотландией и выхода в финал квалификации ЧМ-2022.

"С первых минут было ощущение, что мы будем контролировать всю игру в течение 90 минут, но где-то в середине второго тайма мы немного подсели. Это было заметно. Мы этого ждали, потому что Шотландия – хорошая команда. Они любят играть длинными пасами, в борьбу.

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Главное – что мы выиграли, но радоваться нечему, я бы сказал. Впереди вторая игра – финал нашей жизни. Каждый из нас – профессионал и должен знать, что ему делать. Это будет игра не о тактике, не о физическом состоянии, это будет игра на выживание. Все будут биться до конца, потому что мы играем за свою страну.

Пропустив мяч, мы знали, что Шотландия пойдет вперед, но очень хорошо прибавили, сыграли как одна команда и довели счет до конца. Вместе к победе", – рассказал Зинченко в эфире YouTube-канала УАФ.

В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперником Украины станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе. Начало – в 19:00 по Киеву.

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