Арсенал возобновил переговоры с Порту относительно будущего Якуба Кивьера. По информации GOAL, португальский клуб стремится подписать защитника до завершения трансферного окна и сделал предложение об аренде с обязательным выкупом.

Лондонцы оценивают игрока в примерно 30 миллионов евро и готовы отпустить его при условии выполнения финансовых требований. К игроку также присматривается Кристал Пэлас, однако именно Порту сейчас находится в фаворитах гонки за игрока сборной Польши. Переговоры продолжаются и Порту готовит новое предложение уже на этой неделе. Если соглашение будет заключено, Кивиор отправится в Португалию сначала в аренду, с прописанным пунктом обязательного выкупа.

25-летний поляк присоединился к Арсеналу из Специи, но так и не стал игроком основы. После прихода Кристиана Москера он опустился еще ниже в иерархии Микеля Артеты, уступая Уильяму Салибе и Габриэлю. Последний матч с Лидсом (5:0) Кивьер просидел на скамейке запасных.

Отметим, что польский защитник может сыграть как в центре обороны, так и слева в защите. Таким образом, в случае трансфера Кивйора в Порту, конкуренция у украинца Александра Зинченко, который преимущественно играет слева в защите, уменьшится.

