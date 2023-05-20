"Снова вместо меня делают выводы. К чему тут: любит – не любит? Я просто разбираю игры, мне все равно кто – Зинченко или нет. Я просто хочу показать людям, что он не такой, как все думают. Зинченко уже всех запутал, даже себя. Он у нас левый защитник или опорный? Пожалуй, он сам не знает… Такое ощущение, что он играет там, где ему удобно, а в конце концов нигде не успевает.

Зинченко и еще один лидер Арсенала выбыли до конца сезона АПЛ: заявление Артеты

А когда начинают писать, что он лучший левый защитник в мире, мне становится неловко. Такое ощущение, что все слепы! Поэтому я специально смотрю матчи Арсенала и разбираю игру Зинченко. Все говорят, что Арсенал без Зинченко никакой. Смотришь его статистику, а там – два ассиста и гол. Как вам? Эдегор и Мартинелли забили уже по 15 голов, а у нас все Зинченко хвалят! Думаю, его самого должно тошнить от того, что его так много в прессе.

К примеру, на позиции атакующего полузащитника он точно не игрок топ-уровня, судя по его статистике. В отборах и в игре головой он точно не топ! Подкаты он тоже делать не умеет, постоянно спотыкается. Зинченко участвовал практически во всех пропущенных голах Арсенала – постоянно не добегал. Я уже не говорю о знаменитом моменте, когда Александер-Арнольд ему между ног прокинул и отдал голевую. Когда Зинченко начнет классно играть, я скажу первым, что он молодец", – рассказал Леоненко в интервью FanDay.

Де Дзерби не получил достойного признания в Шахтере – теперь итальянец творит моду в АПЛ и влюбляет в свой футбол Гвардиолу