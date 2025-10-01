"Все не так плохо, но он немного потянул мышцу и чувствует боль в паху. Честно говоря, Зинченко хорошо доиграл матч против Сандерленда, хотя почувствовал это довольно рано.

Ребров решил вернуть в сборную Украины двух известных игроков – они не получали вызов около года

За последние три недели он играл в футбол больше, чем за долгое время до этого, поэтому неудивительно, что он чувствовал легкую боль. Ничего серьезного, но это выведет его из завтрашней игры против Митьюлланда и, вероятно, на выходные против Ньюкасла. Сразу после этого окно на игры сборных. С Зинченко и Дугласом Луисом мы не будем спешить и убедимся, что они будут готовы к следующему периоду игр уже после перерыва на сборные", – приводит слова Постекоглу ВВС.

Напомним, Зинченко после перехода из Арсенала в Ноттингем сразу стал основным игроком "лесников", проведя 4 полных матча подряд. Впрочем, теперь Александр пропустит поединки сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13-го).

Ярмолюк будет в ЛЧ вместо МЮ, Миколенко ответил на провокацию, Зинченко доигрался – Моуринью удивляет заявлением об украинце