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Зинченко не получил травму в матче против Тоттенхэма – украинец будет готов к следующей игре

14:55 42 Читати українською
Зинченко не получил травму в матче против Тоттенхэма – украинец будет готов к следующей игре
Александр Зинченко / Манчестер Сити

Украинский универсал Александр Зинченко не испытывает больших проблем со здоровьем.

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил травму в матче второго тура АПЛ против Тоттенхэма.

Защитник хромая завершил поединок, ведь на тот момент Пеп Гвардиола уже использовал все замены.

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Однако, повреждение оказалась не серьезным. Зинченко беспокоили судороги из-за переутомления, однако к следующему матчу против Борнмута украинец должен быть готовым, сообщает Manchester Evening News.

Заметим, что это отличная новость для игроков футбольного фэнтази от АПЛ, ведь Александр Зинченко присутствует в командах 11% игроков.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Тоттенхэм
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