Зинченко не получил травму в матче против Тоттенхэма – украинец будет готов к следующей игре

Украинский универсал Александр Зинченко не испытывает больших проблем со здоровьем.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил травму в матче второго тура АПЛ против Тоттенхэма.

Защитник хромая завершил поединок, ведь на тот момент Пеп Гвардиола уже использовал все замены.

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Однако, повреждение оказалась не серьезным. Зинченко беспокоили судороги из-за переутомления, однако к следующему матчу против Борнмута украинец должен быть готовым, сообщает Manchester Evening News.

Заметим, что это отличная новость для игроков футбольного фэнтази от АПЛ, ведь Александр Зинченко присутствует в командах 11% игроков.

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