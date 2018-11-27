Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди

Манчестер Сити исключил возможность ухода Александра Зинченко в ближайшее трансферное окно.

Александр Зинченко не покинет Манчестер Сити зимой. После травмы Бенджамина Менди "горожане" не планируют отпускать украинца, сообщает The Telegraph.

Хосеп Гвардиола рассчитывает, что Зинченко и Фабиан Делф, как и в прошлом сезоне, смогут успешно закрыть позицию левого защитника, а потому не будет рассматривать предложений о трансфере 21-летнего игрока сборной Украины.

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Летом на украинца претендовали Вулверхэмптон и Бетис, однако Зинченко остался в Манчестере. В сезоне 2018/19 хавбек сборной Украины сыграл по одному поединку в АПЛ и Лиге чемпионов и 2 матча в Кубке Лиги.

К слову, ранее Гвардиола заявил, что Манчестер Сити не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

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