toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди

16:35 220 Читати українською
Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди
Александр Зинченко / фото: ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити исключил возможность ухода Александра Зинченко в ближайшее трансферное окно.

Александр Зинченко не покинет Манчестер Сити зимой. После травмы Бенджамина Менди "горожане" не планируют отпускать украинца, сообщает The Telegraph.

Хосеп Гвардиола рассчитывает, что Зинченко и Фабиан Делф, как и в прошлом сезоне, смогут успешно закрыть позицию левого защитника, а потому не будет рассматривать предложений о трансфере 21-летнего игрока сборной Украины.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Летом на украинца претендовали Вулверхэмптон и Бетис, однако Зинченко остался в Манчестере. В сезоне 2018/19 хавбек сборной Украины сыграл по одному поединку в АПЛ и Лиге чемпионов и 2 матча в Кубке Лиги.

К слову, ранее Гвардиола заявил, что Манчестер Сити не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ожидает шанс от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ

Теги
Главное Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Англия Украинцы за рубежом Трансферы Манчестер Сити Бенджамин Менди Бенджамин Менди Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
13
мин
Хоффенхайм
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук