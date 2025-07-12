Милан остановил переговоры с Арсеналом по трансферу Александра Зинченко – сообщает Football Italia. Причина такого решения заключается в высокой зарплате украинского защитника, которая не устраивает руководство россонери.

Тео Эрнандес официально покинул Милан – гранд Саудовской Аравии объявил о трансфере

В поисках замены Тео Эрнандесу, который перешел в Аль-Хиляль, клуб из Серии А решил возобновить интерес к Арчи Брауну – флангового оборонца Гента. Как отмечают источники, Милан следит за 23-летним англичанином уже более года.

Впрочем, конкуренция за Брауна довольно серьезная. Ранее он был близок к переходу в Лацио, а недавно получил несколько новых предложений, в том числе и от клубов из Серии А – в частности, интерес к нему проявляет Болонья.

Переговоры Милана по Брауна продолжатся в ближайшие дни – именно он сейчас является одним из главных кандидатов на замену Тео на левом фланге защиты.

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