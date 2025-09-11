Новый тренер "лесников" Ангелос Постекоглу на пресс-конференции сообщил о 2 потерях перед матчем 4-го тура АПЛ против Арсенала. Ола Айна травмирован, а Александр Зинченко даже теоретически не имел шансов сыграть.

Зинченко официально получил нового наставника – тренер выигрывал еврокубок и несколько чемпионских титулов

Регламент АПЛ запрещает игрокам выходить против клубов, которым принадлежит их контракт. Зинченко в последний день трансферного окна перебрался в Ноттингем из Арсенала на правах аренды, поэтому не может играть против "канониров". По иронии судьбы, под запрет попал первый же матч.

Добавим, что игра Арсенал – Ноттингем Форест состоится 13 сентября, стартовый свисток в 14:30 по киевскому времени. Во время международной паузы "лесники" со скандалом заменили тренера. Постекоглу пришел на место Нуну, который имел открытый конфликт с руководством клуба.

