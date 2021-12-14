"Гвардиола? Ты всегда стараешься учиться у него. На мой взгляд, одно из лучших его качеств – он знает, что сказать в нужное время.

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Относительно тактики и прочего, все знают, что он лучший. Но важно знать, что сказать ребятам в какой-то момент", – рассказал Зинченко в интервью официальному сайту Манчестер Сити.

Добавим, что Гвардиола возглавил "горожан" летом 2016 года. За это время Манчестер Сити трижды становился чемпионом АПЛ, выигрывал 1 Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и 2 Суперкубка Англии.

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