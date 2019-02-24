Зинченко назвал трофейные приоритеты Манчестер Сити на сезон

По словам Александра Зинченко, "горожане" попытаются стать обладателями всех четырех трофеев.

"Мы должны быть готовы к каждой игре. Все игроки нашей команды горят желанием выйти на поле.

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Надеюсь, мы выиграем трофей, а дальше будем бороться за другие призы сезона. Думаю, у нас может получиться завладеть всеми четырьмя (Кубок лиги, Кубок Англии, титул чемпиона АПЛ и Лига чемпионов).

Мы не должны смотреть на результаты конкурентов. Хотя, я надеюсь, Ливерпуль потеряет очки в поединке с Манчестер Юнайтед. Но, повторюсь, нам нужно, прежде всего, сосредоточиться на своей игре", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

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