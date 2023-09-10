"Лев матча"? Я хотел бы отдать эту награду всем болельщикам сборной Украины, потому что они добыли этот результат. С их поддержкой проиграть было невозможно. Я понимаю, что сборная Англии является одной из лучших в мире, но мы вместе с нашими болельщиками обеспечили себе хороший итог встречи.

Украина – Англия: болельщики выбрали "Льва матча"

Мы сделали правильные выводы из первого матча с англичанами. Проанализировали наши хорошие действия и не очень. Мы понимали, что много времени придется работать в обороне, играть как единое целое, как одна команда. Тогда моменты будут обязательно. Так и произошло.

В эпизоде с забитым мячом команда очень хорошо вышла в атаку. Виктор и Фима (Цыганков и Конопля – прим.) классно сыграли на своем фланге, а я просто выполнял свою работу и старался быть в том месте, где я должен быть. Относительно поединка с Италией, то прежде всего нам надо восстановиться. Каждый из нас понимает, что ему нужно делать, поэтому я надеюсь, что времени на восстановление до очень важной игры у нас хватит", – поделился Зинченко в комментарии официальному сайту УАФ.

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