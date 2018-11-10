Зинченко назвал самый памятный матч за Манчестер Сити

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко признался, какой матч в футболке "горожан" ему запомнился больше всего, и попытался вспомнить свой дебют за Шахтер.

"Какой поединок в футболке Манчестер Сити мне больше всего запомнился? Думаю, против Шахтера.

Гвардиола отметил игру Зинченко в матче против Шахтера

Мой дебютный матч за "горняков"? Я не играл на взрослом уровне за Шахтер. Когда мне было 17 лет, я ушел из этого клуба, так как были некоторые проблемы между мной и руководством клуба. Не помню первый матч за юношескую команду Шахтера. Мне было тогда примерно 13. Почти 8 лет назад", – цитирует Зинченко издание tribuna.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Зинченко в составе Манчестер Сити провел весь матч против Шахтера, и помог "горожанам" разгромить соперника (6:0).

Манчестер Сити может включить Зинченко в соглашение о трансфере игрока, который станет заменой Фернандиньо