"Чемпионство Арсенала в АПЛ в сезоне 2022/23? Я очень надеюсь на это, но очень рано об этом говорить. Впереди 30 матчей.

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Когда я только перешел в Арсенал, то после разговора с Габриэлем Жезусом мы пришли к общему выводу, что у этой команды есть все, чтобы достигать целей. Не хватает только одного – немного веры", – рассказал Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

Напомним, Зинченко летом присоединился к Арсеналу, который шикарно начал чемпионат Англии, выиграв в 7 матчах из 8. Именно "канониры" являются лидером турнирной таблицы.

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