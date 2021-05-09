Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что отсутствие Килиана Мбаппе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:0) способствовало успеху его команды.

"Мы отталкивались от своей игры, поэтому не смотрели, кто будет играть, а кто – нет.

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Однако, в любом случае любой соперник ПСЖ был бы рад, если бы Мбаппе не было на поле. Он – феноменальный игрок, который в будущем станет обладателем нескольких "Золотых мячей", – сказал Зинченко в комментарии YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, Манчестер Сити уверенно обыграл ПСЖ (2:1 и 2:0) и получил путевку в финал Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет Челси, решающая встреча состоится 29 мая, начало в 22:00.

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