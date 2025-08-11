Главный тренер команды Жозе Моуринью стремится как можно быстрее видеть Александра Зинченко в своем распоряжении и даже рассматривает возможность использования его в полузащите, сообщает TRT Sport.

По информации источника, клуб из Стамбула уже направил официальный запрос относительно трансфера 28-летнего игрока.

Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года, куда перешел из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 23 матча, отметившись голом и голевой передачей.

